Libacja alkoholowa zakończyła się dźgnięciem nożem. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta - do aresztu

W sobotę (20 stycznia) na Dolnym Śląsku w Pieszycach (pow. dzierżoniowski) doszło do dramatycznych wydarzeń. Podczas alkoholowej imprezy jeden z jej uczestników został pchnięty nożem. Po dwóch godzinach reanimacji mężczyzna został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu.

Remigiusz Biały / Polska Press