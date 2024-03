Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty

Oferta połączeń z Portu Lotniczego we Wrocławiu na nadchodzące wakacje jest niezwykle bogata. Jeszcze nigdy w historii nie było takiego wyboru kierunków! A to daje różne możliwości na spędzenie wakacji życia: w ciepłych krajach lub na zimnej północy.

Nowości na lotnisku we Wrocławiu i wielkie powroty

Do rozkładu Portu Lotniczego Wrocław powrócą letnie kierunki włącznie z zeszłorocznym hitem, jakim były Ateny. Wśród rejsów tanich linii lotniczych, lot do stolicy Grecji był w 2023 roku najczęściej wybieranym przez podróżnych kierujących się na południe Europy. Do rozkładu wracają także włoska Piza, hiszpańska Palma i Podgorica w Czarnogórze. Podobnie jak Ateny, wszystkie one będą obsługiwane przez Ryanaira. Samoloty PLL LOT znów wystartują do Seulu.