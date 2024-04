Legia Warszawa - Śląsk Wrocław. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Legią

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław. Przewidywane składy

Śląsk Wrocław jedzie do Warszawy z niełatwą misją: przerwać trwającą blisko 13 lat passę meczów bez wygranej z Legią na jej terenie w lidze. Po 2011 roku zdarzyło się to raz, ale w meczu pucharowym. Był to finał Pucharu Polski w 2013 roku.