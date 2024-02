Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0:0. Remis, który Śląsk musi szanować. W tabeli status quo

Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0:0

Trener WKS-u Jacek Magiera przed wyjazdem do Poznania zapowiadał zmiany w meczowej dwudziestce. Napomknął, że w jego drużynie są mikrourazy, wdarły się też infekcje i że do jakichś roszad będzie zmuszony, ale nie chciał zdradzać szczegółów. Okazało się, że na prawej obronie zamiast chorego Martina Konczkowskiego wyszedł Jehor Macenko

Prowadzący Lecha, lecz dobrze znany we Wrocławiu Mariusz Rumak także nie kalkulował. Posłał do boju najlepszy możliwy na dany moment skład. W tygodniu poprzedzającym starcie ze Śląskiem do zajęć na pełnych obrotach wrócili nieobecni ostatnio Adriel Ba Loua i kapitan zespołu Mikael Ishak. W kadrze meczowej znalazł się tylko ten pierwszy, ale zaczął na ławce. Od początku zagrał za to Ali Gholizadeh, czyli najdroższy piłkarz, jakiego kiedykolwiek sprowadzili poznaniacy (1,7 mln euro).

Pierwsza połowa stała na bardzo dobrym poziomie. Zgodnie z przewidywaniami to Lech częściej utrzymywał się przy piłce i kreował więcej okazji, ale Śląsk bronił się umiejętnie i szukał kontr. Przede wszystkim - oba zespoły chciały grać w piłkę i całkiem nieźle im to wychodziło. Gdyby nie dobra forma Macenki, Petera Pokornego, Aleksa Petkova czy wreszcie Rafała Leszczyńskiego, Lech do przerwy by prowadził. Raz piłka wpadła do bramki po uderzeniu głową Filipa Szymczaka, ale sędziowie odgwizdali spalonego, którego szybko potwierdził system VAR. Do przerwy goli więc nie było.