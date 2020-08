Last Minute Summer Festival już we wrześniu! Spotkajmy się we Wrocławiu!

Wrocławski festiwal 3-Majówka, otwierający co roku sezon letnich festiwali plenerowych, także się nie odbył. Nie spotkaliśmy się w długi weekend majowy, ale nie poddajemy się tak łatwo.

Zapraszamy Was na jedyny w swoim rodzaju Letni Festiwal Last Minute - pożegnajmy razem lato we Wrocławiu!

LAST MINUTE SUMMER FESTIVAL - WrocLove 2020 odbędzie się na urokliwym terenie Pergoli należącej do kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu przy ulicy Wystawowej 1. Całość wydarzenia zaplanowana jest pod chmurką, gdzie teren zielony wkoło jest tak duży, że każdy znajdzie bezpieczną przestrzeń dla siebie, czy to w formie pikniku, leżakowania albo radosnego pląsania w rytm muzyki.

W przerwach między koncertami bawić będziemy się na festiwalowym Silent Disco prowadzonym przez najlepszych wrocławskich Dj-ów na trzech różnych kanałach muzycznych. Zabawę w słuchawkach kontynuować możecie również podczas występów artystów, którzy nie odpowiadają Waszym gustom muzycznym - przerw na nudę więc nie będzie :)

Czeka też na Was duża i zróżnicowana strefa gastronomiczna, do której można jeszcze zgłosić swój punkt poprzez stronę www.3-majowka.pl.

Obostrzenia sanitarne nieustannie zmieniają się i powoli kultura także się odmraża. Dla festiwalowych gości udostępniona będzie ogromna przestrzeń na świeżym powietrzu, gdzie bez problemu zachowamy pełne bezpieczeństwo i dostosujemy się do najnowszych zaleceń sanitarno epidemiologicznych.

Gwarantujemy wybuchowy mix. Połączymy bezpieczeństwo i dobrą zabawę. To chyba zdrowy przepis - prawda? Zrelaksujemy się przy najlepszej muzyce i razem pożegnamy lato, a wszystko przy zachowaniu obowiązujących norm i w pełnej współpracy z służbami sanitarnymi.

Zaznaczcie w kalendarzach 18 - 20.09.20: LAST MINUTE SUMMER FESTIVAL - WrocLove 2020

Spotkajmy się we Wrocławiu!

LAST MINUTE SUMMER FESTIVAL - WrocLove 2020

18 - 20.09.20 Wrocław, Pergola, ul. Wystawowa 1

18. 09.20 start godz. 15.30

NOSOWSKA

PAWEŁ DOMAGAŁA

ŁYDKA GRUBASA

LUXTORPEDA

ŁĄKI ŁAN

19. 09.20 start godz. 15.30

HAPPYSAD

ILLUSION

NOCNY KOCHANEK

FISZ EMADE TWORZYWO

DARIA ZAWIAŁOW

20. 09.20 start godz. 15.30

OSTR

MIUOSH

SARIUS

DWA SŁAWY

MEEK, OH WHY?

Więcej informacji O HIP HOP DAY znajdziecie TU.

Szczegółowy rozkład koncertów wkrótce!

bilety jednodniowe: 60 zł - do 31.08.20, 70 zł - do 17.09.20, 80 zł -w dniu koncertu

karnety 18-20.09: 120 zł - do 31.08.20, 140 zł - do 17.09.20, 160 zł -w dniu koncertu

karnety 18-19.09: 90 zł - do 31.08.20, 105 zł - do 17.09.20, 120 zł -w dniu koncertu

karnety 19-20.09: 90 zł - do 31.08.20, 105 zł - do 18.09.20, 120 zł -w dniu koncertu

Bilety oraz karnety dostępne w sprzedaży online: https://iframe267.biletyna.pl/

oraz w serwisach: www.wrockfest.pl/bilety-online/, www.biletin.pl, www.biletyna.pl, www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl, goingapp.pl

rezerwacje: bilety@o2.pl

Uwaga, kupuj bilety wyłącznie w autoryzowanych punktach!

Zakup biletów poza autoryzowanymi punktami sprzedaży (Facebook, aukcje internetowe, systemy odsprzedaży biletów itp.) stwarza ryzyko zakupu biletów nieoryginalnych lub nieważnych, które nie umożliwią wejścia na koncert.

Impreza odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Ilość miejsc na imprezie ograniczona zgodnie z wytycznymi 5 m2 powierzchni na osobę

Przy wejściach na imprezę oraz w toaletach dostępne będą pojemniki z płynem do dezynfekcji.

Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu imprezy, a w szczególności do:

- samodzielnego wyposażenia w materiały ochrony osobistej( maseczki, przyłbice)

- przestrzegania zasad dystansu odległości 1,5 m

- złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (druki oświadczeń będą dostępne przy wejściu na imprezę oraz na stronie www.3-majowka.pl)

- pełnej współpracy z służbami porządkowymi organizatora

Aktualne przepisy dotyczące organizacji imprez kulturalnych i rozrywkowych znajdują się tu.

Wejście na teren imprezy możliwe będzie w godz. 14.30 - 22.00. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem oraz regulaminem imprezy na stronie www.3-majowka.pl i odpowiednio wcześniejsze przyjście. W przypadku kolejek prosimy o cierpliwość i zachowanie przepisowych odległości.