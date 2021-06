Łagodzenie obostrzeń od 26 czerwca. Jakie będą zasady?

Co z dalszym luzowaniem obostrzeń. W czwartek konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Wszystko wskazuje na to, że szybko nie zapomnimy o maseczkach. Minister zdrowia w czwartek rekomendował, żeby nie znosić obowiązku ich noszenia przynajmniej do końca wakacji. Nie możemy zapominać, że w okresie jesiennym może pojawić się kolejna, czwarta już fala koronawirusa. Co z obostrzeniami w okresie wakacyjnym? Harmonogram poznamy najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj na wspólnej konferencji premiera Mateusza Morawickiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.