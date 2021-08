Kudowa-Zdrój wkrótce wypełni się muzyką. 59. edycja Festiwalu Moniuszkowskiego rusza już w ten weekend

Obiad we Wrocławiu za mniej niż 20 zł. Oto ulubione bary i jadłodajnie wrocławian

Bary mleczne we Wrocławiu od zawsze cieszyły się dużą popularnością. W naszym mieście wciąż jest dużo miejsc, w których możemy zjeść pyszny obiad za mniej niż 20 złotych. Prezentujemy ulubione bary i jadłodajnie wrocławian, gdzie za niewielkie pieniądze dostaniemy smaczny obiad. Tani obiad we Wrocławiu? Tak, to możliwe - mimo panującej pandemii i ogólnego wzrostu cen.