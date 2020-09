Kryzys i koronawirus? A we Wrocławiu zarabia się więcej. I to znacznie więcej!

Kryzys? Tarcza? Zaciskanie pasa? Nie wierz w te bajki! We Wrocławiu w pierwszym półroczu 2020 roku niemal w każdej branży wypłaty były wyższe niż w ubiegłym roku. I to znacznie wyższe. Tak wynika z oficjalnych danych, opublikowanych właśnie przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Podwyżek doczekali się nawet ci, pracujący w miejscach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją - czyli w miejscach, które przez dużą część pierwszej połowy roku... w ogóle nie działały! Nieznaczne obniżki zanotowano tylko w gastronomii i hotelarstwie oraz w transporcie.Zobacz szczegółowe dane o wynagrodzeniach we Wrocławiu z podziałem na branże - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.