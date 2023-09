Królik czy kapibara? Cztery mary patagońskie urodziły się we wrocławskim zoo

Mary patagońskie to duże gryzonie z Ameryki Południowej. We wrocławskim zoo można je zobaczyć na wspólnym wybiegu z alpakami, który znajduje się nieopodal wydr i Odrarium.

- Z jednej strony, są to gryzonie z rodziny kawiowatych, a więc tej samej co kawia domowa (świnka morska) czy kapibara. Z drugiej strony, kończyny mar bywają porównywane do antylopich. Podobnie jak kopytne, mara patagońska ma wydłużone kości śródstopia w kończynach tylnych jako przystosowanie do szybkiego i wydajnego biegania - mówi Weronika Skupin z Zoo Wrocław.