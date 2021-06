Koszykarski Śląsk z zaproszeniem do EuroCupu. We Wrocławiu szykują się wielkie mecze

– Emocje po zdobyciu brązowego medalu jeszcze do końca nie opadły, ale już teraz spotykamy się, by porozmawiać o kolejnym rozdziale koszykarskiego Śląska Wrocław – mówił prezes zarządu Śląsk Wrocław Basketball SA, Michał Lizak. – Jestem głęboko przekonany, że także będzie to rozdział naznaczony sukcesami, fantastycznymi występami i – wierzę w to mocno – obecnością kibiców na trybunach, których w ostatnim czasie bardzo nam brakowało. Bardzo chciałbym przedstawić konkrety dotyczące gry Śląska w europejskich pucharach, ale na ten moment trwają negocjacje z organizatorami tych rozgrywek. Uchylę rąbka tajemnicy, że otrzymaliśmy dokumenty zgłoszeniowe do EuroCupu, a więc drugich najważniejszych rozgrywek w Europie po EuroLidze – opowiada prezes Lizak.

– Jesteśmy dumni, że władze EuroLigi zdecydowały się zaprosić nas do rozgrywek, choć należy podkreślić, że wciąż są to wstępne rozmowy, a ostateczne decyzje powinny zapaść w okolicach połowy czerwca. Gra w Europie była też ważną kartą przetargową w rozmowach z trenerem Petarem, któremu bardzo zależało, by rywalizować nie tylko w rozgrywkach krajowych. Te ostatnie znów powinny wystartować w okolicach początku września. Szybki start rozgrywek oznacza również szybki start przygotowań do sezonu, które planujemy zacząć w okolicach 12 lipca. Wierzymy, że do tego czasu będziemy mieli zbudowany trzon zespołu – już teraz mamy podpisanych wielu polskich zawodników oraz dwóch zagranicznych (Jovanović i Ramljak), ale oczywiście cały czas rozmawiamy – teraz już we współpracy z trenerem Mijoviciem – z graczami, którzy mogliby wzmocnić rotację – dodaje szef koszykarskiego Śląska.