Koszmarny wypadek w internacie na Dolnym Śląsku. Nastolatek wypadł przez okno z drugiego piętra!

Do nieszczęśliwego wypadku doszło w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, przy ul. Sportowej 1. 12-letni chłopiec wypadł z okna internatu na drugim piętrze.

Jak przekazuje starosta głogowski, dzieci były w tym czasie pod opieką dwóch wychowawców, którzy udzielili pomocy podopiecznemu i wezwali pogotowie ratunkowe. Stan chłopca jest poważny. Ma wielonarządowe obrażenia ciała, został przetransportowany do specjalistycznego szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

- Chłopiec został przetransportowany do głogowskiego szpitala, gdzie zajął się nim natychmiast chirurg dziecięcy. Po przeprowadzonych badaniach chłopiec wraz z chirurgiem dziecięcym zostali przewiezieni do Wrocławia, do specjalistycznego szpitala im. Marciniaka i tam są prowadzone dalsze konsultacje - przekazuje w oświadczeniu Jarosław Dudkowiak, starosta głogowski.