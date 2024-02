Koszmarny wypadek na DW382 pod Dzierżoniowem na Dolnym Śląsku. Dwie osoby są poważnie ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Karolina Kwiatek

Dramatyczny wypadek na Dolnym Śląsku. Są ranni. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Remigiusz Biały/Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

W poniedziałek (19 lutego) przed godz. 7 rano do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu wpłynęło zgłoszenie o wypadku. Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo pod Kluczową na Dolnym Śląsku. We wrakach byli uwięzieni ludzie.