Koronawirus na obozie WKS-u. Klub odesłał uczestników do domu

Zakażonych koronawirusem jest trzech uczestników obozu sportowego koszykarskiego Śląska, który odbywał się w ośrodku sportu i rekreacji w Twardogórze. Przypomnijmy, że obóz zakończył się, gdy u części uczestniczących w nim chłopców pojawiły się objawy COVID-19. Oleśnicki sanepid wskazał kierownictwu ośrodka, że kiedy 10 chłopców opuści ośrodek, należy zdezynfekować pomieszczenia, w których mieszkali. Sanepid pisał, że o sprawie powiadomi lokalne sanepidy według miejsc zamieszkania uczestników obozu. Klub WKS zdecydował, że cała 16 uczestników zakończy obóz kilka dni wcześniej i nakazał rodzicom pilne odebranie swoich dzieci. Rodzice kilkunastolatków zostali zapewnieni, że klub zwróci im część kosztów obozu.

Zdaniem rodziców klub odesłał dzieci do domów, żeby odsunąć od siebie odpowiedzialność za ewentualne dalsze zakażenia oraz uniknąć kosztów testów na obecność koronawirusa. Kiedy w ubiegłym tygodniu sprawa ujrzała światło dzienne, kierownik sekcji koszykówki WKS Śląsk przekonywał, że badania dwójki chłopców dały wynik negatywny. Jednak kilka godzin wcześniej trener, który był na obozie, rozesłał do rodziców smsa. Informował w nim, że wprawdzie dwóch chłopców ma wyniki negatywne, ale w tej samej wiadomości pisał, iż dwóch innych ma potwierdzonego koronawirusa. Chwilę później donosił o trzecim zakażonym chłopcu i prosił rodziców o wykonywanie badań we własnym zakresie. Wielu z nich ma pretensje do klubu, że kiedy trzeba wykazać się odpowiedzialnością, ten umywa ręce, zostawiając ich samych z problemem.