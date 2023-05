Konferencja prasowa Suwerennej Polski we Wrocławiu: "Naruszane są wszystkie elementy suwerenności Polski"

W niedzielę (21 maja) o godzinie 10.30 na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli partii Suwerennej Polski. Wzięli w nim udział m.in. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny oraz posłanka Parlamentu Europejskiego Beata Kempa. Politycy skupili się na aspekcie polskiej niezależności energetycznej, w kontrze do wprowadzanego przez Unię Europejską pakietu Fit for 55.

Przypominamy, Pakiet Fit for 55 ("Gotowi na 55") to wnioski ustawodawcze, które mają umożliwić realizację celu klimatycznego w UE - redukcja emisji o co najmniej 55% do 2030 roku. To właśnie na temat tych zmian dyskutowali dzisiaj politycy Suwerennej Polski podczas spotkania zarządu partii we Wrocławiu.

