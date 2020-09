Komplet badań laboratoryjnych za darmo? Jest na to sposób, przy okazji pomożesz nauce

- Biobankowanie to przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie do celów naukowych materiału biologicznego i danych medycznych z nim związanych. Warto pamiętać, że rozwój biobankowania to nadzieja na lepsze zrozumienie chorób – schorzeń i chorób cywilizacyjnych, szansa na odkrywanie nowych leków, a w przyszłości także na rozwój medycyny personalizowanej. Takie badania nie są możliwe bez udziału tysięcy dawców-ochotników. Dlatego tak ważny jest każdy pacjent, który zgłasza się do naszego Biobanku – mówi dr Elżbieta Gocek, Krajowy Koordynator ds. Biobankowania i Lider Zespołu Badawczego Biobank w Łukasiewicz – PORT.

Każdy dawca materiału biologicznego w Biobanku Łukasiewicz – PORT dostaje komplet bezpłatnych badań. Panel analiz laboratoryjnych (o rynkowej wartości ok. 150 zł) w kierunku zagrożenia chorobami sercowo-naczyniowymi i cukrzycą obejmuje oznaczenie poziomu homocysteiny, ultraczułego CRP, glukozy, insuliny, cholesterolu całkowitego, trójglicerydów, HDL, LDL. Mierzone jest ciśnienie i saturacja krwi. Wykonuje się też specjalistyczne badanie USG tętnic szyjnych, które pozwala oszacować stopień zaawansowania miażdżycy i przewidzieć możliwość wystąpienia komplikacji sercowo-naczyniowych. Pacjenci mogą skorzystać dodatkowo z bezpłatnej konsultacji kardiologicznej.