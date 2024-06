Klimaty Dworca Głównego we Wrocławiu. Gęś nie dała rady wsiąść do pospiesznego Intercity OPRAC.: Jerzy Wójcik

Taka sytuacja na wrocławskim Dworcu Głównym. Pan Dariusz Brzeski ze swoim wesołym stadkiem, wsiadał do pociągu Intercity Screen Facebook / Dwa Kwadranse

Nagranie internauty z Dworca Głównego we Wrocławiu jest bardzo często oglądane i szeroko komentowane na Facebooku. Nagrał on jak mężczyzna wsiada ze zwierzętami do pociągu Intrercity, drzwi się zamykają, a na peronie zostaje jego gęś. Próbuje sama dostać się do składu, ale wpada między wagon a peron... Obok stoi konduktor. Zobaczcie!