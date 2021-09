Kierowcy mogą mieć problem z poruszaniem się po centrum Wrocławia. Młodzież organizuje strajk klimatyczny

Strajk odbędzie się w godzinach 10.30-13.30. Młodzież, która zgłosiła do udziału w strajkowym marszu 750 osób przejdzie z pl. Wolności ulicami: Modrzejewskiej, Świdnicką, Swobodną, zrobi postój przy Wroclavii, później skieruje się w Borowską, Peronową, Kołłątaja i Piotra Skargi, by na koniec dotrzeć do Rynku, gdzie zgromadzenie się zakończy.

Strajk pod hasłem "Wspólnie działanie lub wspólne wymieranie" ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia na problemy i zagrożenia związane z klimatem.

Kierowcy planujący piątkową wizytę w centrum muszą wziąć pod uwagę, że przejazd przez centrum może być utrudniony.