Karkonosze - Ślęza Wrocław 0:3. Żółto-Czerwoni z dolnośląskim Pucharem Polski

Faworyt tego meczu był jeden: Ślęza. Wrocławianie w tym sezonie znów są czołówką III ligi imponując zwłaszcza w ofensywie. W 35 meczach zdobyli łącznie 95 goli, co - jak łatwo policzyć - daje im średnią prawie trzech trafień na mecz. To czyni ich najskuteczniejszą ekipą tych rozgrywek. Nawet Ruch Chorzów, który już zapewnił sobie awans do II ligi, strzelił mniej goli. Karkonosze tymczasem są liderem grupy zachodniej dolnośląskiej IV ligi.

- Dla moich chłopców szacunek za walkę. Chcieliśmy zagrać dziś bardziej ofensywnie, ale Ślęza nam na to nie pozwoliła. Nikt nie zamierzał stawiać autobusu w bramce tylko to rywale prezentowali dobry poziom i my to uznajemy już po meczu - skomentował krótko spotkanie trener Karkonoszy Ołeksandr Szeweluchin.

- Wydaje się, że byliśmy cały czas przy piłce i w przewadze, ale jednak dosyć późno strzeliliśmy bramki. Ale OK - cel został zrealizowany. Kiedy przegraliśmy ligę ten puchar był dla nas celem pocieszenia i fajnie, że go zdobyliśmy - podsumował szkoleniowiec Ślęzy Grzegorz Kowalski.