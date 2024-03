Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak już w Kenii. Czas na legendarne Safari

Kajetanowicz i Szczepaniak są już w Kenii, gdzie przygotowują się do startu w swojej pierwszej rundzie Rajdowych Mistrzostw Świata tego sezonu. Załoga ponownie korzystać będzie ze Škody Fabii RS Rally2 obsługiwanej przez hiszpański RaceSeven, która przybrała agresywne brązowo-czarne barwy. Polacy są po udanych testach, na których ustawiali samochód pod specyficzne trasy Rajdu Safari.

– Zaczynamy sezon od Rajdu Safari, najtrudniejszej rundy mistrzostw świata. Byliśmy tu już dwa razy i dwukrotnie mieliśmy możliwość wygrania tego rajdu. Mówię możliwość, ponieważ to jest jeden z tych rajdów, na których bardziej trzeba kalkulować. Strategia jest konieczna i mam nadzieję, że również w tym roku pojadę z chłodną głową, nie ryzykując zbytnio, choć to ryzyko i tak jest wkalkulowane – zapewnia Kajetanowicz.

Mamy blisko 400 kilometrów do przejechania na ostro, w bardzo trudnych warunkach. Niebo czasami jest zachmurzone, czasami słońce świeci bardzo mocno, co powoduje, że mamy w cieniu ponad 30 stopni. Przerzuciliśmy się z zimnej Polski do wysokich temperatur, jest bardzo duszno, więc to też nie będzie pomagać. Będę starał się znowu mądrze do tego podejść, żeby nie walczyć za wszelką cenę w WRC2, tylko w WRC2 Challenger, bo to jest nasz cel. Nie jestem kierowcą wspieranym przez fabrykę, więc dla mnie najważniejsza jest oczywiście walka w tej kategorii, ale przed nami długa droga – dodał.