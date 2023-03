John Yeboah ze Śląska Wrocław piłkarzem lutego w PKO Ekstraklasie

John Yeboah piłkarzem lutego w ekstraklasie

John Yeboah w obecnym sezonie imponuje. Skrzydłowy Statystyki skrzydłowego Śląska Wrocław to 23 kluczowe podania, 98 wygranych pojedynków, 74 dryblingi i 5 bramek. Zwłaszcza rundę wiosenną zaczął z wysokiego C. W pięciu pierwszych meczach po zimowej przerwie Niemiec jest praktycznie nie do zatrzymania. Yeboah zdobył trzy bramki, prowadząc Śląsk do zwycięstw nad faworyzowanymi rywalami – Pogonią Szczecin czy Lechem Poznań. Ponadto jego gol dał punkt w starciu z Koroną Kielce. Oznacza to, że jeśli John Yeboah strzela, drużyna Ivana Djurdjevicia nie przegrywa.

John Yeboah to jedna z kluczowych postaci w układance serbskiego szkoleniowca. Skrzydłowy znajduje się w czołówce kilku indywidualnych klasyfikacji – przede wszystkim wśród najlepszych dryblerów. Efektowne i - co najistotniejsze - niezwykle skuteczne zwody stały się już znakiem rozpoznawczym sprowadzonego z trzecioligowego niemieckiego Duisburga zawodnika (formalnie przyszedł z holenderskiego Willem II Tilburg, ale przed przyjściem do Śląska był wypożyczony do MSV Duisburg). Nie sposób też nie docenić jego szybkości, bo w całej lidze na palcach jednej ręki dałoby się policzyć zawodników szybszych.