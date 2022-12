Jesień 1999 - Śląsk Wrocław w drodze do I ligi. Zobacz wyjątkowe zdjęcia

Jest jesień 1999 roku. Śląsk Wrocław walczy o awans z II do I ligi, czyli do najwyższej wówczas klasy rozgrywkowej. Liga liczy aż 24 drużyny, a WKS mierzy się m.in. z Odrą Szczecin, Grunwaldem Ruda Śląska, Włókniarzem Kietrz czy w derbach z Polarem Wrocław. W Pucharze Polski odpada z Widzewem (0:1). Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca XX wieku. Ilu piłkarzy tamtego Śląska rozpoznajecie?WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów na Twoim telefonie lub strzałek obok.

Wojtek Wilczyński