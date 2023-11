Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu już 24 listopada. Na wrocławskim Rynku poczujecie magię świąt. Ruszyło odliczanie

Zaskoczenia nie będzie. Jak co roku, Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się na wrocławskim Rynku, a także na placu Solnym, ul. Świdnickiej (od Rynku do przejścia podziemnego) oraz ul. Oławskiej (od Rynku do ul. Szewskiej).

"Przyjdźcie poczuć magię świąt, skosztować tradycyjnych potraw i znaleźć wyjątkowe prezenty dla swoich bliskich. To niepowtarzalne doświadczenie, które rozpali Wasze serca i sprawi, że ten czas stanie się jeszcze piękniejszy!" - czytamy na stronie facebookowej wydarzenia.

