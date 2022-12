Jakuszyce nie dla narciarzy? Justyna Kowalczyk narzeka. Mistrzyni nie pobiegała, bo nie było śniegu na trasach

"Niestety w Jakuszycach tras wciąż nie ma, więc pozostało pakować na siłowni. Tak bardzo mi smutno, że ogromna inwestycja nie ma nic wspólnego z biegówkami" - napisała na Facebooku Justyna Kowalczyk.

Potem dodała:

- W trakcie otwarcia centrum słyszałam wielkie słowa o jednym z najnowocześniejszych obiektów biathlonowo-biegowych w Europie. Jest początek grudnia, a tras nie ma. Jest już co najmniej kilkadziesiąt ośrodków w Europie naśnieżonych z trasami. Po co te wielkie słowa? Wystarczyło mówić, że wybudowaliśmy fantastyczny hotel na Polanie Jakuszyckiej.

To spory cios wizerunkowy dla flagowej, sportowej inwestycji na Dolnym Śląsku, finansowanej z budżetu samorządu województwa z rządowym dofinansowaniem.

Zanim rozpoczęła się inwestycja, cały teren w Jakuszycach od Lasów Państwowych dzierżawiło Stowarzyszenie Bieg Piastów, które rokrocznie organizuje właśnie Bieg Piastów. W 2015 roku część terenów - w tym samą Polanę Jakuszycką - stowarzyszenie za symboliczną kwotę oddało pod inwestycję. To kilka hektarów. Dziś "Bieg Piastów" zarządza trasami poza polaną. W sumie to ok. 80km dróg dla amatorów narciarstwa biegowego. Są one jednak do dyspozycji tylko wtedy, gdy spadnie śnieg i przejadą ratraki.

- Na naszych trasach - które są naturalne - mamy korzenie, kamienie... One są nierówne. Dlatego ich naśnieżanie jest bardzo trudne. Mamy tylko dwa odcinki asfaltowe, ale jednym jeżdżą samochody, a na drugim jesteśmy też zależni od leśników - tłumaczy Leszek Kosiorowski ze Stowarzyszenie Bieg Piastów.