Jakub Świerczok nie za i nie przed tylko obok Roberta Lewandowskiego? "Widzę to"

Urodzonego w Tychach napastnika doskonale zna drugi trener Zagłębia Lubin Paweł Karmelita. To on wziął go w obroty w 2017 roku, kiedy popularny Świerzy trafił do klubu z pierwszoligowego GKS-u Tychy.

- Wiem co mówiło się o Kubie kiedy do nas przychodził, ale wszystkie jego przywary musiały wcześniej prysnąć niczym bańka mydlana. To był wzór profesjonalisty: podejście do treningów, obowiązkowość, dieta, chęć ciągłego rozwoju i zostawanie po zajęciach. To Kuba do mnie przyszedł z prośbą, żebym ćwiczył z nim po treningach - wspomina Karmelita.

- Żeby było jasne, Świerczok przyszedł do nas z bardzo wysokimi umiejętnościami technicznymi. Zawsze to podkreślam. Jak każdy piłkarz miał swoje przyzwyczajenia i nawyki na boisku. Pracowaliśmy głównie nad tym, co w naszym slangu nazywa się wkładką (wykończenie-PJ). Chodziło o to, by Kuba odnajdował się w każdym sektorze pola karnego, by nie robiło mu różnicy, czy dośrodkowanie jest z prawej, czy z lewej strony ani w którym miejscu szesnastki akurat się znajduje. Uderzenia w konkretną część bramki prawą i lewą nogą z różnych pozycji - nad rym pracowaliśmy. Pewność siebie zawsze miał, ale taką pozytywną. Napastnik musi się nią cechować. Pamiętam, jak poszedłem do ówczesnego trenera Zagłębia Lubin Piotra Stokowca, by powiedzieć mu: Piotrek, ale mamy napadziora!. Byłem wręcz - jak mawia młodzież - podjarany tym, co zobaczyłem - wspomina II trener Zagłębia.