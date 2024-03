Jacek Magiera: Patryk Klimala bardzo chce. Może za bardzo

- To nie jest wynik, który nas zadowala. Chcieliśmy wygrać, mieliśmy swoje szanse - powiedział po meczu Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice (0:0) Jacek Magiera, trener WKS-u.

Po bezbramkowym remisie z Puszczą Niepołomice trener Jacek Magiera nie mógł być oczywiście zadowolony.

- To nie jest wynik, który nas zadowala - mówił. - Chcieliśmy wygrać, mieliśmy swoje szanse. Już w pierwszej minucie była okazja, ale Patryk Klimala niedokładnie podał do Erika Exposito. Potem znakomita interwencja bramkarza Puszczy Zycha po stałym fragmencie gry. Było też wybicie z linii bramkowej Hajdy po strzale Petrova. Trudno zrobić więcej. Mieliśmy sytuacja Nahuela, Klimali. W sumie sześć-siedem okazji w całym spotkaniu. Trzeba poprawić skuteczność. W tym roku nie strzelamy tyle goli, ile byśmy chcieli. Muszę jednak pochwalić drużynę za walkę z tak trudnym przeciwnikiem. Było dużo gry w powietrzu. W ostatniej minucie Puszcza miała akcję na gola, ale duża była determinacja wszystkich naszych zawodników. To było mocne zakończenie, ważny punkt, bodziec do tego, co będzie działo się w następnych spotkaniach - analizował Jacek Magiera.

- Łukasz Bejger miał trudny tydzień pod względem zdrowotnym. Nie czuł się dziś na 100 proc. dobrze. Nie mogliśmy sobie pozwolić na sekundę drzemki. Potrzebowaliśmy kogoś w 100 proc. gotowego. Zszedł w przerwie, bo nie był gotowy - wyjaśnił trener. - Chemia między Klimalą a Exposito jest. Będzie coraz lepsza. Będziemy zadowoleni, jak piłka wpadnie do siatki. Wtedy ta ich współpraca będzie lepiej oceniania. Jeśli chodzi o zaangażowanie, to nie możemy się doczepić. Klimala nie ma jednego gola, który być może go puści. Nie mówię, że od razu strzeli ich 15. Nie działamy pod wpływem krytyki dziennikarzy. Puszcza to trudny, niewygodny rywal. Urwał punkty Legii i Rakowowi. My zdobyliśmy z nimi cztery oczka. Chcieliśmy sześć. Dziś Klimala i Exposito grali razem, planujemy, aby tak występowali, ale nie skreślamy też poprzedniego ustawienia.

- Piotrek Samiec-Talar przyzwyczaił nas do dobrej dyspozycji. Od początku meczu było jednak bardzo nerwowo, dużo niedokładności. To nie był wybitny mecz. To chłopak, który wszedł na bardzo wysoki poziom. Stara się to utrzymać. Ostatni tydzień treningowy wyglądał świetnie, ale treningi to jedno, a mecze drugi. - Nie wiem jak to zabrzmi, ale Patryk Klimala cały się gotuje... Powiedziałbym "czajnik", ale to nieeleganckie... Głowa się gotuje. On bardzo chce. Może za bardzo.

Śląsk Wrocław - Puszcze Niepołomice 0:0

Sędzia: Karol Arys

Widzów: 14 811 Śląsk: Bejger (46. Janasik), Petkov, Petrov, Matsenko, Pokorny, Olsen (72. Schwarz), Samiec-Talar (72. Żukowski), Nahuel, Exposito, Klimala. Puszcza: Zych - Yakuba, Stępień, Jin Lee (83. Thiago), Mroziński (78. Koj), Craciun, Majrzchak (83. Tomalski), Zapolnik, Sołowiej (79. Wojcinowicz), Hajda (51. Serafin), Poczobut.

Kibice na meczu Śląsk - Puszcza Niepołomice 16.03.2024

Sportowe Studio Gazety Wrocławskiej - Jacek Wosiek, trener A. Lisowskiej, mistrzyni Europy w maratonie

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!