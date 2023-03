Ivan Djurdjević: Zbroję można doczyścić. To nie gacie, na których zostaje plama Piotr Janas

Ivnan Djurdjević, trener Śląska Wrocław FOT. ADAM JASTRZEBOWSKI

W piątek o godz. 20:30 Śląsk Wrocław zagra z Rakowem w Częstochowie w meczu 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Przed wyjazdem pod Jasną Górę głos zabrał szkoleniowiec WKS-u Ivan Djurdjević, który nawiązał do swojej wypowiedzi po kompromitującej porażce z KKS-em Kalisz w ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski. – Zbroja ma to do siebie, że brud można z niej zmyć. To nie gacie, na których zostaje plama. Pokazywaliśmy w tym sezonie, że umiemy grać z faworytami. W Częstochowie najważniejsze będzie nastawienie mentalne i koncentracja – podkreślił Serb. Wspomniał też o karze dla Caye Quintany i sytuacji kadrowej, która daleka jest do ideału.