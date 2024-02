IPN szuka świadków hitlerowskich zbrodni z obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Śledztwo dobiega końca

Do 30 maja 2024 roku IPN czeka na zgłoszenia ofiar hitlerowskich oprawców z obozu koncentracyjnego w Gross Rosen i jego filii. Oddziałowa Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu od 2017 roku prowadzi śledztwo, które ma doprowadzić do ukarania faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

