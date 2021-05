Hybrydowe nauczanie to fikcja? Dzieci pójdą do szkoły na dwa dni

- Nauczanie hybrydowe będzie obowiązywało przez 2 tygodnie od 17 maja. Po drodze mamy egzaminy i przewidywane są zajęcia opiekuńcze. Właściwie nauczanie hybrydowe będzie przez 7 dni, a w przypadkach wielu klas tak naprawdę 2 dni - mówi Bogusława Ambrozik, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Bobrzej 27. - Przez pierwsze dwa dni będą przychodzić klasy 4. i klasy 6. Chcemy, by klasy 8. na dwa dni przed egzaminem, czyli w czwartek i piątek spotkały się ze sobą i z nauczycielami. W tygodniu egzaminacyjnym w piątek zaprosiliśmy klasy 8. do szkoły. To bardzo ważne, by uczniowie podzielili się wrażenia.

Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Janiszewskiego. Tam klasy 5 i 6. przyjdą do szkoły tylko na dwa dni.

- To wynika z egzaminów ósmoklasistów. Te dni, kiedy są egzaminy, to tzw. dni bez tornistra. Z kolei 4., 7. i 8. klasy będą uczęszczać do szkoły przez 5 dni. Na szczęście, mamy mało liczne klasy, nie mamy potrzeby dzielenia klas. Jest możliwość zachowania reżimu. Dzieci będą pod opieką jednego nauczyciela w jednej sali - mówi Ewa Terenda, wicedyrektor SP 12.