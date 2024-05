Gwiazda Eurowizji z Dolnego Śląska! Katja Ebstein to znana niemiecka piosenkarka i aktorka. Pochodzi z Gilowa koło Dzierżoniowa

Katja Ebstein urodziła się 9 marca 1945 roku w Gilowie (wtedy Girlachsdorf) pod Niemczą (choć w niektórych źródłach pojawia się Gniewków w powiecie świdnickim - wsie miały takie same nazwy) jako Karin Ilse Witkiewicz .

Katja Ebstein — z Gilowa do Berlina

Wraz z zakończeniem II wojny światowej jej rodzina przeniosła się do Berlina. Katja dorastała w zachodniej dzielnicy Reinickendorf przy Epensteinstraße i właśnie stąd się wziął pomysł na późniejszy pseudonim artystyczny — Ebstein. Studiowała archeologię i romanistykę.

Kariera muzyczna rozpoczęła się razem z budową Muru Berlińskiego

W latach 60. XX wieku występowała w knajpach studenckich i artystycznych, została też zaangażowana wraz z innymi muzykami do programu ARD Marmeladentopf. Jej pierwsze single wyprodukowane przez Heino Gaze nie odbiły się echem, podobnie jak jej występ na Schlager Festival w Knokke w Belgii.

Rok 1967 to początek zmian w życiu Katji. Poznała wtedy swojego przyszłego męża Christiana Bruhna, a wkrótce też Siegfrieda Locha, który był ówczesnym szefem działu niemieckiego amerykańskiej wytwórni Liberty/United Artists. Loch szukał nowych talentów na rynek międzynarodowy i pomógł Katji zdobyć stały kontrakt z Liberty/United Artists Records z siedzibą w Monachium. Był to początek rozwoju kariery Ebstein, czego przypieczętowaniem był udział w krajowych eliminacjach do Eurowizji, a potem w samym konkursie.