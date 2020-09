Grzyby na Dolnym Śląsku - gdzie ich szukać? Stąd wrócicie z pełnymi koszami!

Uwaga grzybiarze, to już nie są żarty! Grzyby już są! Dla prawdziwych miłośników grzybowego szaleństwa siedzenie w ten weekend w domu powinno być zabronione. Na Dolnym Śląsku mamy wysyp grzybów i mnóstwo jest tych, które lubicie najbardziej, czyli prawdziwków oraz podgrzybków. Nie wszędzie wrócimy z lasu z pełnym koszem, ale są takie miejsca, gdzie jest to niemal gwarantowane. Zebraliśmy je dla Was w tej galerii, ale warto się pośpieszyć, bo konkurencja nie śpi. Pamiętajcie przy okazji, by wszystkie śmieci i opakowania zabrać ze sobą z lasu. Zostawmy to miejsce takim jakbyśmy chcieli je widzieć - nie piszemy takim, jak zastaliśmy, bo niestety w wielu miejscach pseudogrzybiarze zrobili już śmietnisko.Przejdźcie do kolejnych slajdów, by sprawdzić grzybowe lokalizacje na Dolnym Śląsku - tam warto się wybrać na początku września 2020.

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polskapresse