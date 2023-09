Grzyby 2023. Sezon na grzyby rozpoczęty. Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? W sanepidzie dyżurują grzyboznawcy

Polacy kochają grzyby i wypady do lasu na grzybobranie. Dla wielu to hobby i forma relaksu. Zbierając grzyby, trzeba jednak pamiętać o podstawowych zasadach grzybobrania. W ten sposób unikniemy groźnych pomyłek, których konsekwencją może być zatrucie. Co roku na toksykologię szpitala przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu trafia kilkanaście osób z objawami zatrucia grzybami. Uważajcie!

