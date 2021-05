Górnik Polkowice awans ma już w kieszeni, ale nie zamierza osiadać na laurach

Piłkarze z Polkowic do Pruszkowa jechali w roli zdecydowanego faworyta, ale ciążyła na nich ogromna presja. Wygrana gwarantowała awans na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu. Wprawdzie drugi w tabeli GKS Katowice tracił do ekipy z Dolnego Śląska tylko cztery punkty, a trzecia Chojniczanka pięć, ale oba te zespoły miały rozegrane o jedno spotkanie więcej, a na dodatek zmierzą się ze sobą w kolejnej serii gier.

- Serce waliło mi do ostatnich minut, ale kiedy w 94 min nasz bramkarz Jakub Szymański obronił w niezwykle trudnej sytuacji, byłem spokojny, że szczęście jest przy nas - mówił po zakończeniu spotkania trener Niedźwiedź.

- Ciśnienie jest już mniejsze, ale przed nami jeszcze trzy spotkania. Mamy fajną serię 12 spotkań z rzędu bez porażki i czemu by jej nie podtrzymać do końca sezonu i wejść do pierwszej ligi jako mistrz drugiej? To czego udało nam się dokonać już teraz jest piękne, ale nie możemy osiąść na laurach. Dzisiaj się cieszymy, ale musimy też zadbać o odpowiednią regenerację, bo już w sobotę trudne spotkanie z Motorem w Lublinie - dodał szkoleniowiec Górnika.

Tego awansu nie byłoby bez liderów zespołu, a takowymi byli przede wszystkim gracze doświadczeni jak 30-letni Mariusz Szuszkiewicz (11 bramek i 11 asyst), 36-letni Mateusz Piątkowski (12 bramek i asysta) czy 34-letni Kamil Wacławczyk (4 gole). Najlepszym strzelcem zespołu był 24-letni wychowanek Zagłębia Lubin Eryk Sobków (13 goli, 3 asysty).