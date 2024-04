Gdzie i jak głosować we Wrocławiu? Przeczytaj instrukcję i sprawdź gdzie jest Twój lokal

Odliczamy godziny do wyborów samorządowych 2024. 7 kwietnia wybierzemy prezydenta Wrocławia, radnych miejskich i do sejmiku województwa. Przygotowaliśmy instrukcję jak poprawnie zagłosować. Mamy też listę lokali wyborczych.

Kończy się wydłużona, niemal 5,5-letnia kadencja samorządów. Wyborcy odliczają godziny do niedzieli, kiedy to oddamy głosy na kandydatów do struktur samorządowych w całej Polsce.

Zasady głosowania w wyborach samorządowych

Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia (pierwsza tura i wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku). Ewentualna druga tura głosowania na prezydenta odbędzie się 21 kwietnia. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. W lokalu zostaną nam wydane cztery karty wyborcze, w kolorach: czerwona – z kandydatami na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

– z kandydatami na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, szara – do rady miasta lub gminy,

– do rady miasta lub gminy, żółta – do rady powiatu,

– do rady powiatu, niebieska – do sejmiku województwa. We Wrocławiu wyborcy nie otrzymują żółtej karty (do rady powiatu). Wrocław to miasto na prawach powiatu i kompetencje rady tego organu ma rada miejska. Radnych do niej wybieramy w wielomandatowych okręgach wyborczych. Dlatego na karcie kandydaci będą przypisani do list komitetów wyborczych. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców, gdzie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze, na szarej liście kandydaci będą spisani alfabetycznie.

Jak poprawnie zagłosować?

Aby nasz głos był ważny należy postawić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Według kodeksu wyborczego są to co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki na liście wyborczej. Instrukcja wyborcza znajduje się na dole karty do głosowania. Na każdej otrzymanej karcie należy postawić tylko jeden "X". Postawienie go np. przy dwóch kandydatach na karcie z listami (do rady miejskiej i sejmiku) unieważni głos.

We Wrocławiu wybieramy prezydenta - o ten urząd ubiega się sześcioro kandydatów. Członków Rady Miasta Wrocławia, która składa się z 38 radnych, wybieramy w siedmiu okręgach wyborczych, gdzie do podziału w systemie proporcjonalnym jest 5 - 6 miejsc. Obszar miasta Wrocław to także jeden okręg wyborczy – nr 1 - do sejmiku województwa dolnośląskiego.

Znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

Wrocławianie swoje głosy oddadzą w 301 lokalach wyborczych. Te wyznaczane są dla danego obwodu do głosowania, składającego się z kilku ulic. Głosować będziemy w tym obwodzie, który odpowiada naszemu adresowi zameldowania. Co do zasady granice obwodów nie naruszają granic osiedli. Jednak na Brochowie i Bieńkowicach czy na Świniarach i Lipie Piotrowskiej, wyznaczono wspólne lokale wyborcze.

