Fortuna Puchar Polski: Śląsk Wrocław - Bruk Bet Termalica Nieciecza 0:1. Śląsk jak zwykle szybko żegna się z Pucharem Polski

Śląsk Wrocław przystąpił do meczu I rundy Fortuna Pucharu Polski z Termalicą w znacznie mocniejszym składzie, niż można było się tego spodziewać. Wprawdzie trener Jacek Magiera dał szansę zagrać od początku takim piłkarzom jak Jakub Iskra, Diogo Verdasca, Cayetano Quintana czy rezerwowy ostatnio bramkarz Matúš Putnocký, ale reszta to piłkarze widywani na co dzień w pierwszym składzie.

Bruk-Bet Termalica Nieniecza dowodzona przez dobrze znanego na Dolnym Śląsku Mariusza Lewandowskiego (wychowanek i były piłkarz, a później także trener Zagłębia Lubin) podeszła do tego spotkania nieco inaczej, by nie powiedzieć zupełnie odmiennie. W wyjściowej jedenastce - w stosunku do ostatniego meczu ligowego - znalazło się tylko dwóch piłkarzy. To pomocnik Piotr Wlazło i środkowy obrońca Nemanja Tekijaški.