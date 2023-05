Fantastyczne cheerleaderki na koszykarskich półfinałach we Wrocławiu. Ale tańczą! (FILM, ZDJĘCIA) Jarosław Jakubczak

We wrocławskiej Hali Stulecia trwają półfinały Energa Basket Ligi. Pierwszy mecz, w którym koszykarze WKS Śląsk Wrocław pokonali Legię Warszawa już za nami. W krótkich przerwach, gdy zawodnicy schodzą z parkietu, to one przykuwają wzrok, nie tylko męskiej części kibiców. Są niezwykle utalentowane! Zobaczcie, jak podczas piątkowych zawodów tańczyły dziewczyny z Cheerleaders Wrocław.