Facebook tworzy Instagram tylko dla małych dzieci. "To priorytet"

„Jestem podekscytowany, mogąc ogłosić, że uznaliśmy pracę z młodzieżą za priorytet na Instagramie i dodaliśmy ją do naszej listy priorytetów” - napisał na forum dyskusyjnym pracowników Vishal Shah, wiceprezes ds. Produktu w Instagramie. Cytuje go serwis BuzzFeed News. „Będziemy budować nowy filar młodzieżowy w ramach Community Product Group, aby skupić się na dwóch rzeczach: przyspieszeniu naszej pracy nad uczciwością i prywatnością w celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego doświadczenia nastolatkom oraz zbudowaniaa wersji Instagrama, która pozwoli osobom poniżej w wieku 13 lat, aby po raz pierwszy bezpiecznie korzystać z Instagrama ”.

Obecna polityka Instagrama zabrania dzieciom poniżej 13. roku życia zakładania własnych profili. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za konto bierze rodzic dziecka i jest on tzw. „opiekunem konta”.

Wewnętrzne ogłoszenie pojawiło się dwa dni po tym, jak Instagram ogłosił, że musi zrobić więcej, aby chronić swoich najmłodszych użytkowników.

Jak pisze serwis BuzzFeed News, ogłoszenie to kładzie podwaliny pod to, jak Facebook - z którego rodziny produktów korzysta co miesiąc 3,3 miliarda ludzi - planuje poszerzyć bazę użytkowników. - Podczas gdy różne przepisy ograniczają sposób, w jaki firmy mogą tworzyć produkty dla dzieci i kierować je do nich, Instagram wyraźnie postrzega dzieci poniżej 13 roku życia jako rentowny segment wzrostu, szczególnie ze względu na popularność aplikacji wśród nastolatków - czytamy.