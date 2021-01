eWinner Gwardia Wrocław – BAS Białystok 3:1. Wygrana z beniaminkiem (WYNIK 23.01.2021)

Klasą samą dla siebie był za to Arkadiusz Olczyk, MVP meczu, który w trudnych chwilach potrafił dać pozytywny sygnał drużynie. Tak jak chociażby w pierwszym secie, kiedy przy stanie 23:23, dołożył dwa punktowe bloki, dając Gwardzistom prowadzenie w meczu. Słowa uznania należą się też Mateuszowi Frącowi. Atakujący gospodarzy ponownie zagrał na solidnym poziomie, będąc najlepiej punktującym meczu (19 punktów), wielokrotnie kończąc piłki w asyście kilku blokujących rywali.

– Za nami bardzo brzydki mecz. Popełnialiśmy dużo błędów ale wygraliśmy, mamy trzy punkty i to jest najważniejsze. Będzie czas na analizę. Chcemy trochę odpocząć, bo przed nami ważny wyjazd do Świdnika. Musimy się szybko zregenerować. Zobaczyć, co nie do końca grało, co możemy poprawić, żeby do Świdnika pojechać po trzy punkty. Oprócz meczu z BBTS wygrywamy w Hali Orbita z każdym. Rywale kiepsko się tu czują, a nam w to graj. Zwycięstwo dedykujemy Romkowi Gulczyńskiemu – komentował po meczu kapitan eWinner Gwardia, Arkadiusz Olczyk.