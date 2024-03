Erik Exposito zaprasza do składania mu ofert. Napastnik Śląska Wrocław chętnie wróci do Hiszpanii

Exposito zamieni Śląsk Wrocław na CD Tenerife?

Zatrzymanie go we Wrocławiu graniczy z cudem. Wieść gminna niesie, że Śląsk może być w stanie wysupłać dla Expósito rekordowy w skali klubu kontrakt, gwarantujący mu zarobki rzędu 200 tys. zł miesięcznie. Sęk w tym, że 27-latek odrzucał już zagraniczne oferty na znacznie wyższym poziomie i nie jest tajemnicą, że aspekt finansowy miał dla niego spore znaczenie.

Nieco w kontrze do tych informacji staje ostatni wywiad, udzielony rozgłośni radiowej z rodzinnej Teneryfy. W „Radio Marca Tenerife” Expósito żalił się, że nie dano mu prawdziwej szansy na pokazanie się w ojczyźnie. Nawiązał do okresu w klubie Córdoba CF, gdzie praktycznie nie grał. Przyznał też, że chętnie widziałby siebie w... CD Tenerife, a więc klubie z wyspy, na której się urodził oraz gdzie niedawno urodziła się jego córka.

Hiszpan mówił także o trudnej adaptacji w Polsce, o tym jak pomogła mu jego partnerka oraz o rosnącym poziomie ekstraklasy, na który - jego zdaniem - pozytywnie wpłynęły przyjścia jakościowych obcokrajowców. Dodał, że jest szczęśliwy we Wrocławiu, ale jednocześnie zaprosił inne kluby do składania mu ofert. Jego wypowiedzi ukazały się także w formie pisanej i są dostępne >TUTAJ<

Słuchając tego wywiadu trudno nie odnieść wrażenia, że po powiększeniu się rodziny bardziej niż na pieniądzach zależy mu na powrocie do ojczyzny, a najlepiej właśnie na Teneryfę. Śląsk utrzymuje, że cały czas jest w rozmowach ze swoim snajperem, ale między wierszami działacze dają do zrozumienia, że zatrzymanie Expósito będzie bardzo trudne. Teraz okazuje się, że pieniądze mogą nie wystarczyć. Tajemnicą Poliszynela jest, że WKS sprowadził Patryka Klimalę właśnie po to, by to on w nowym sezonie wszedł w buty Hiszpana. Świadczy o tym m.in. bardzo wysoki kontrakt wychowanka Lechii Dzierżoniów.