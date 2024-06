Erik Expósito w katarskim klubie zarobi 1,5 mln euro za rok gry

Erik Expósito po pięciu latach spędzonych we Wrocławiu odszedł ze Śląska. Hiszpański napastnik od wielu tygodni zastanawiał się nad swoją przyszłością. Według doniesień medialnych 27-latek miał nawet znaleźć się na radarze Legii Warszawa, która chciała go skusić wielkim kontraktem. Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” ustalił, że chodzi nawet o 700 tysięcy euro za sezon gry, czyli prawie trzy miliony złotych. Jak to wygląda na tle innych graczy tego klubu? Według informacji wspomnianego portalu Josué zarabiał 600 tysięcy euro rocznie.