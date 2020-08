Elon Musk pochwalił się świnią, a mnie włos zjeżył się na głowie

Ten znany z odważnych wizji miliarder wysłał niedawno rakietę na międzynarodową stację kosmiczną, a poza tym realizuje kilka innych ciekawych projektów (np. samochód autonomiczny, czyli prowadzony przez komputer).

O co chodzi z tą świnią? Założona przez Muska firma pracuje nad implantem Neuralink, który ma docelowo łączyć ludzki mózg z komputerem. Grono naukowców zaczęło od prób na myszach. Pokazana dziennikarzom świnka o imieniu Gertrude od dwóch miesięcy spaceruje po zagrodzie, wąchając różne przedmioty i żre nadające się do konsumpcji, a za każdym razem, gdy dotyka czegoś swoim ryjkiem, odpowiedni sygnał trafia do jej mózgu zwykłą drogą, lecz potem wędruje do elektrod umieszczonych w implancie , skąd jest przesyłany do komputera obsługiwanego przez naukowców.

Może nie wygląda to na razie zbyt poważnie, ale celem jest dodanie niezwykłych mocy człowiekowi, by uzbrojony w przyszłości w bardziej zaawansowany implant mógł stawić czoła sztucznej inteligencji. Wielu słynnych badaczy, m.in. nieżyjący już astrofizyk Stephen Hawking, ostrzegało, że rozwijana intensywnie sztuczna inteligencja w pewnym momencie zyska własną świadomość i urwie się człowiekowi ze sznurka, realizując własne cele, niekoniecznie związane z dobrem ludzkości. Łatwiej byłoby ją kontrolować, gdyby nasze mózgi zyskały dostęp do baz danych i mocy obliczeniowych komputerów.

Oczywiście, rodzi się pytanie, czy takie implanty wykorzystamy jedynie w zbożnych celach, bo łatwo sobie wyobrazić, że po wszczepieniu nam czipów w mózgi ktoś zacznie odczytywać myśli i sterować zachowaniami. Chińczycy już dziś potrafią kontrolować społeczeństwo dzięki smartfonom, więc taka wizja przestaje być sennym koszmarem. Gertrude radośnie chrząka, ale nie wiem, czy bardziej powinniśmy się z tego cieszyć, czy martwić.