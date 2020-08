Dziś uruchomiono nowe połączenie lotnicze Wrocław – Budapeszt. Do stolicy Węgier polecimy raz w tygodniu

Port lotniczy Budapeszt im. Ferenca Liszta jest jednym z największych lotnisk w Europie Środkowej. Odgrywa istotną rolę również jako port przesiadkowy: oferuje połączenia transkontynentalne zwłaszcza do Azji, a także do Ameryki Płn. i Afryki.

- Jesteśmy przekonani, że to połączenie przyczyni się znacząco do rozwoju i umocnienia kontaktów gospodarczych, turystycznych i społecznych między Węgrami a regionem dolnośląskim. Węgry są zdecydowanym zwolennikiem budowy silnej Europy Środkowej. Jest nieodłącznym elementem tego planu, by między wielkimi miastami regionu regularnie kursowały rejsowe samoloty – mówi dr Sándor Nedeczky, wicekonsul Węgier we Wrocławiu.

Połączenia z Wrocławia przywracają także inni przewoźnicy. Linie KLM wznowiły połączenia na lotnisko Amsterdam-Schiphol, Lufthasa dwa razy dziennie lata do Frankfurtu. Linie Ryanair reaktywowały 23 kierunki w tym do Wielkiej Brytanii i Irlandii, pięć kierunków hiszpańskich, trzy włoskie i dwa greckie. Wizz Air proponuje trzy kierunki brytyjskie i pięć wschodnich.

Łącznie od września 2020 podróżni będą mieli do dyspozycji 41 kierunków regularnych w tym 4 sieciowe oraz 36 niskokosztowych.