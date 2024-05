Dziś drugi półfinał Trefl – Śląsk. WKS musi pokazać inne oblicze

- Myślę, że nie ma co za wiele opowiadać. Nie był to nasz dzień. Byliśmy świadomi, że po trudnej serii ze Stalą pierwszy mecz z Treflem nie będzie dla nas łatwy. Musimy wyciągnąć z niego wnioski. Nasz sztab na pewno przygotuje zmiany, które będziemy musieli wprowadzić na kolejne spotkanie - stwierdził Łukasz Kolenda. - Jesteśmy spokojni. Z doświadczenia wiem, że nawet przegrywanie 0-2 nie ma znaczenia w play-offach. Musimy odpocząć i przystąpić do kolejnego meczu z odpowiednią koncentracją oraz energią - dodał zawodnik Śląska.