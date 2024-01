Dworzec kolejowy w Oleśnicy to obraz nędzy i rozpaczy. PKP podpisało umowę na remont. Jest szansa na metamorfozę

To jak się prezentuje dworzec kolejowy w Oleśnicy to efekt wieloletnich zaniedbań. Tynk sypie się ze ścian elewacji, a w środku nie wygląda to lepiej. Remont, o który woła od lat ma szansę stać się faktem. PKP podpisało umowę na jego modernizację. Sam przetarg został rozstrzygnięty jeszcze w 2023 roku.

Przede wszystkim budynkowi dworcowemu zostanie przywrócona pierwotna rola. Obecnie znajdują się tu mieszkania. Planowane jest odtworzenie ceglanej elewacji. Wymienione i ujednolicone zostaną okna i drzwi. W planach jest też wyburzenie nadbudówki i budynku gospodarczego obok. Do tego odtworzone zostanie patio, które było tam w momencie jego powstania.

Nie mniejsze zmiany będą wewnątrz. Planowana jest modernizacja instalacji. W holu powstanie poczekalnia z kasami biletowymi na wniosek Polregio. Znajdzie się tu także miejsce na restaurację, inne usługi komercyjne i biura.