Domy są ocieplone, a nietoperze mają nowe sypialnie

Domy z wielkiej płyty to idealne lokum dla nietoperzy żyjących z mieście – budowniczowie z czasów PRL-u nieprzesadnie dbali bowiem o to, by poszczególne elementy były ze sobą precyzyjnie spasowane. A wszelkie szczeliny to idealne mieszkania dla gacków, nocków, a szczególnie borowców wielkich. Na wrocławskich Popowicach, ale też w wielu innych punktach Wrocławia wiele jest takich kwater.

Kłopot w tym, że przez te luki w ścianach cenne ciepło ucieka z budynków. Kolejne spółdzielnie, zarządcy i wspólnoty mieszkaniowe decydują się więc na termomodernizację, a więc docieplenie bloków. Żeby jednak rozpocząć taką operację, muszą się skonsultować z naukowcami znającymi się na chronionych gatunkach zwierząt, czyli w tym przypadku z chiropterologami, ale też z ornitologami. Eksperci sprawdzają, czy i jakie gatunki bytują koło ludzkich mieszkań. Podpowiadają też, co zrobić, by ludzie mieli ciepło, a zwierzęta nie straciły wygodnego lokum, które pomoże im przetrwać zimę.