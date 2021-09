Dolny Śląsk. „Pstryknij grzybiarza”. Uwaga, na zbieraczy sypią się mandaty

Kary posypały się w miniony weekend w okolicach Milicza oraz Jawora. Jak poskarżyli się nasi czytelnicy, grzybobranie kosztowało ich po 100 złotych. Mandaty na taką kwotę znaleźli za wycieraczkami swoich aut, gdy wrócili do nich z koszami pełnymi grzybów. Jak nam powiedzieli, mandaty wlepiono im, mimo że w miejscach w których zostawili samochody nie było żadnych znaków zakazujących wjazd lub parkowanie.

- Skarżący się nie mają racji. Przepisy mówią wyraźnie, że pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch. To, że nie ma żadnych znaków zakazu, wcale nie świadczy o tym, że można tam wjeżdżać i parkować. Dotyczy to zarówno dróg jak i duktów leśnych, czy przecinek – wyjaśnia nam Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.