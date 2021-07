Dolny Śląsk ma 50 procent zaszczepionych. ,,To zbyt wolno. Tempo może przyspieszyć, kiedy wzrosną zakażenia''

Przeszło połowa Dolnoślązaków została zaszczepiona pełną dawką, wliczając w to również te jednodawkowe. Na spotkaniu z mediami wojewoda wyjaśniał, że to dobra wiadomość, bo w drugiej połowie osób niezaszczepionych są też osoby bardzo młode, które nie są priorytetem i na nie przyjdzie czas. Dobrą wiadomością jest również to, że zmniejszyła się ilość osób zaszczepionych tylko jedną dawką, obecnie jest to 3 proc.

- Wrocław ma czwarte miejsce w Polsce pod względem ilości zaszczepionych. Bardzo się cieszę, bo jest to największa aglomeracja. Jest to też miejsce, gdzie ludzie spotykają się ze sobą. Nie osiągnęliśmy jeszcze nawet 60 proc., więc do 67 proc. nam daleko - mówił Jarosław Obremski.

Ze statystyk wynika, że w samym Wrocławiu zaszczepiło się pełną dawką około 59,9 proc. osób. Odporność populacyjna, którą naukowcy przewidują po zaszczepieniu, to około 65 proc. społeczeństwa, a w przypadku wariantu Delty, to 85 proc. W ramach zachęty dla gmin, zorganizowano konkurs szczepionkowy. Dla każdej gminy, która przekroczy 67 proc. zaszczepionych, przewidziano wypłatę 100 000 tysięcy złotych.