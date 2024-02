Dolny Śląsk: 8-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód pod szkołą. Lekarze walczą o jej życie

Do wypadku doszło w środę (31 stycznia) przed godziną 8 pod Szkołą Podstawową nr 4 przy ul. Waryńskiego w Bielawie. Jak przekazuje kom. Marcin Ząbek z KPP w Dzierżoniowie, 37-letnia kierująca samochodem osobowym marki Ford potrąciła na parkingu 8-latkę. Kobieta jest trzeźwa.

Stan dziecka jest ciężki, doznała poważnych obrażeń m.in. głowy. Służby wezwały śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną 8-latkę do szpitala. Najprawdopodobniej dziewczynka została przewieziona do Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. Na miejscu pojawił się prokurator.

W tym miejscu doszło do wypadku:

