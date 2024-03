Dolnośląskie NAJ. Czym możemy się pochwalić? Oto najwyższe, najstarsze i największe skarby Dolnego Śląska

Dolny Śląsk obfituje w atrakcje turystyczne dla całych rodzin. Poza dostępem do morza, jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Od królowej Karkonoszy, najwyższego szczytu Sudetów, po jeziora, parki krajobrazowe oraz liczne zamki i pałace. Dziś przyglądamy się największym, najwyższym oraz najstarszym miejscom w regionie. Jesteście ciekawi, gdzie warto pojechać na wiosenną wycieczkę? Te atrakcje mogą was zainspirować!

Najstarsze drzewo w Polsce to cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego

Cis pospolity z Henrykowa Lubańskiego w tym roku świętuje swoje 1286. urodziny. Ta niepozorna atrakcja turystyczna opiera się o ścianę jednej ze stodół na terenie wsi. Najstarszy cis w kraju był dwukrotnie niszczony - raz został trafiony pociskiem artyleryjskim, a drugi raz poważnie ucierpiał w wyniku huraganu. Od 2016 roku przechodzi rekonwalescencję. Dla wsparcia drzewa postawiono specjalne rusztowanie, zainstalowano zraszacze i zamgławiacze, co spowodowało, że kilka lat temu wypuścił nowe igły i pędy. Oprócz najstarszego drzewa w Polsce (starszego nawet niż państwo polskie!), Henryków zaprasza również do poznania jego bogatej historii. We wsi znajduje się zabytkowy kościół św. Mikołaja prawdopodobnie powstały pod koniec XVII lub na początku XVIII wieku. Przy świątyni są krużganki oraz plebania, a oba obiekty zostały wpisane na listę Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Niemiecka nazwa wsi: Katholisch Hennersdorf odzwierciedla jej katolickie korzenie. W średniowieczu mieścił się tu klasztor sióstr magdalenek i mimo popularyzacji luteranizmu, mieszkańcy pozostali wierni dawnemu wyznaniu. Ponadto przez Henryków prowadzi Dolnośląska Droga św. Jakuba, fragment szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W Henrykowie Lubańskim znajduje się cis pospolity, który ma już 1286 lat i jest uznawany za najstarsze drzewo w Polsce Mateusz Różański

Najwyższa wieża widokowa w Świeradowie-Zdroju

Wieża widokowa Sky Walk w Świeradowie-Zdroju jest od kilku lat jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów turystycznych w polskich Sudetach. Ta niezwykła atrakcja góruje nad miastem, wznosząc się na wysokość 62 metrów. Na górę prowadzi 850-metrowa kładka, która nie tylko zapewnia niezapomniane widoki, ale również pełni funkcję edukacyjną. Na samym szczycie umieszczono szklaną platformę widokową, z której można podziwiać panoramę Sudetów. Dla najmłodszych i poszukujących większych emocji turystów dostępna jest również zjeżdżalnia. Znajduje się w Świeradowie-Zdroju i została wybudowana kilka lat temu. Z jej szczytu możemy podziwiać panoramę Sudetów. Wieża ma imponującą wysokość 62 m Małgorzata Fudali Hakman Cennik biletów 2024:

Bilet normalny (powyżej 12 lat): 69 zł

Bilet ulgowy (od 3 do niecałych 12 lat) i niepełnosprawni: 53 zł

Dziecko (dzieci do niecałych 3 lat): 0 zł

Rodzinny 2+1 (2 osoby powyżej 12 lat + 1 dziecko od 3 do niecałych 12 lat): 176 zł

Rodzinny 2+2 (2 osoby powyżej 12 lat + 2 dzieci od 3 do niecałych 12 lat): 224 zł

Zjeżdżalnia 1 zjazd: 10 zł

Zjeżdżalnia 6 zjazdów: 50 zł

Grupa szkolna (po wcześniejszej rezerwacji): 45 zł

Grupa powyżej 25 osób (po wcześniejszej rezerwacji): 49 zł Do Świeradowa z Wrocławia dojedziemy w czasie powyżej dwóch godzin, autostradą A4, a następnie DW364.

Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy powstał w 1996 roku i zajmuje obszar 87,040 ha, którego w większości znajduje się na Dolnym Śląsku, a w części w województwie wielkopolskim. Park obejmuje cenne obszary kotlin: Milicko-Odolanowskiej i Żmigrodzkiej oraz fragmenty Wysoczyzny Południowowielkopolskiej i Wału Trzebnickiego. Centralnym punktem zróżnicowanego krajobrazu jest rzeka Barycz, w której dolinie już w średniowieczu budowano liczne stawy rybne, będące również domem dla wielu roślin i zwierząt.

W parku można znaleźć wiele zabytków, takich jak grodziska czy barokowe kościoły. Lasy zajmują około 44% powierzchni parku, a on sam jest rajem dla roślin, w tym rzadkich gatunków, takich jak grzybieńczyk wodny. Fauna parku jest równie imponująca. Żyje tu 277 gatunków ptaków, a 169 ma tu swoje lęgi. Aby lepiej poznać park, można skorzystać z 7 dydaktycznych ścieżek przyrodniczych i blisko 200 km znakowanych szlaków turystycznych. Ten największy park krajobrazowy w Polsce to dom dla wielu rzadkich okazów roślin i ptaków. Na jego terenie od średniowiecza istnieją stawy, które były eksplorowane przez rybaków Tomasz Hołod

To najstarsza wioska na Dolnym Śląsku i jedna z trzech najstarszych w Polsce

Grodziszcze uważane są za najstarszą wieś na Dolnym Śląsku i jedną z trzech najstarszych w Polsce. W trakcie prac archeologicznych odkryto tu ślady pobytu człowieka z czasów neolitu. Pierwsze zapiski o istniejącym tu grodzie pochodzą z 1155 roku, z bulli Hadriana IV. W 1288 roku Grodziszcze stało się własnością księcia Henryka IV. W Grodziszczach znajduje się do dziś kościół św. Anny wzniesiony na początku XVI wieku oraz renesansowy dwór. Ten drugi został prawdopodobnie wzniesiony przez braci Georga i Sigmunda von Pogrell, potomków rodziny, która dzierżawiła tę wieś od XVI wieku. W drugiej połowie XVIII wieku w tym miejscu stanął późnobarokowy pałac należący do rodu von Dresky. W początkach XX wieku budynek przeszedł przebudowę, a po II wojnie światowej przeszedł na własność państwa. Ówczesne prace remontowe doprowadziły do zniszczenia zarówno historycznych wnętrz, jak i fasady. Dziś dawny pełni funkcję budynku wielorodzinnego. Grodziszcze to niewielka wioska pod Świdnica, która jest jedną z trzech najstarszych w Polsce. Ślady bytności człowieka sięgają neolitu Wikipedia

Najstarsza zapora wodna i najstarsza elektrownia wodna znajdują się na Jeziorze Leśniańskim

Inwestycja z początków XX wieku była budowana w odpowiedzi na wielką powódź z 1897 roku, która zniszczyła wiele miejscowości w Kotlinie Jeleniogórskiej i zmobilizowała ówczesne władze do podjęcia kroków, mających w przyszłości ochronić mieszkańców przed skutkami kataklizmu. Hermann von Hatzfeldt był głównym architektem całego planu, który zakładał budowę tam i zapór na Bobrze i Kwisie.

Zapora na Jeziorze Leśniańskim jest najstarszą tego typu konstrukcją w Polsce. Kamień węgielny z napisem: „Dolinom na ochronę, odmętom na przekór, wszystkim na pożytek!” pod budowę tego imponującego obiektu położono 5 października 1901 roku. Projektantem zapory był Otto Inz, a do jej budowy zużyto ponad 30 ton dynamitu oraz 460 ton stali. Robotnicy poświęcili niemal cztery lata pracy na wzniesienie tego monumentalnego dzieła, a otwarcie miało miejsce w lipcu 1905 roku. Wtedy też podjęto decyzję o budowie elektrowni, która do dziś działa na tym obszarze. Jest to najstarsza czynna elektrownia wodna w Polsce. Oficjalne otwarcie zapory nastąpiło w 1905 roku, co sprawia, że obiekt jest najstarszym w kraju. Nieopodal do dziś funkcjonuje także najstarsza elektrownia wodna Justyna Orlik

Najwyższe drzewo w Polsce znajduje się w nadleśnictwie Bardo Śląskie

Miano najwyższego drzewa w Polsce otrzymała "Helena", która znajduje się na terenie Leśnictwa Opolnica. Imponująca daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) liczy około 120 lat i osiągnęła wysokość 59,40 metra. W dniu pomiaru obwód pierśnicowy pnia wynosił 349 cm, a rozpiętość korony wynosiła 12 m. To najwyższe drzewo w Polsce znajduje się na terenie Leśnictwa Opolnica i osiąga imponującą wysokość niemal 60 metrów www.wroclaw.lasy.gov.pl

Najdłuższy wiadukt kolejowy w Polsce znajduje się w Bolesławcu

Wiadukt kolejowy w Bolesławcu, który przecina rzekę Bóbr, jest znany jako najdłuższy w całym kraju. Jego historia sięga lat 1844-1846. Projektantem wiaduktu był Fryderyk Engelhardt Gansel. Ta atrakcja turystyczna, licząca 490 metrów długości i 8 metrów szerokości, przyciąga wielu zwiedzających. Warto wspomnieć, że w czasie działań wojennych wiadukt został uszkodzony, co uniemożliwiało podróżującym normalne przekraczanie go przez dwa lata po 1945 roku. Pasażerowie musieli przerwać podróż, przechodząc najpierw po pieszej kładce, aby kontynuować podróż innym pociągiem. Zarówno zabytkowy wiadukt, jak i dworzec kolejowy zbudowano z piaskowca. Najdłuższy wiadukt kolejowy został wykonany z piaskowca i ma długość 490 metrów. Po wojnie został odbudowany i do dziś przejeżdżają po nim pociągi w kierunku do i z Wrocławia. archiwum Polska Press

Najstarszy zamek w Polsce znajduje się we Wleniu

Zamek Wleń to ponad 850 lat historii, która kryje wiele tajemnic. Jeszcze przed wzniesieniem kamiennego zamku istniał gród, otoczony obronnym wałem, którego korzenie sięgają X wieku. W 1155 roku, w bulli wrocławskiej papieża Hadriana IV, wspomniano o kasztelanii "Valan" czyli Wleń, pod opieką biskupstwa wrocławskiego. Prawdopodobnie w tym okresie istniał już kościół pw. NMP, w którego miejscu stoi obecnie kościół św. Jadwigi.

W XIII wieku zamek został rozbudowany o niewielką kaplicę oraz wieżę obronną. Następnie, na początku XIV wieku, powstała wieża mieszkalna oraz kolejne budynki, które miały za zadanie bronić wejścia głównego do zamku. W XVI wieku przeprowadzono znaczną przebudowę zamku górnego, dodając nowe skrzydła i krużganki, ale w wyniku działań w trakcie wojny trzydziestoletniej zamek poważnie ucierpiał i od tego czasu w ruinie. Zamek czynny jest: w sezonie (maj-październik): codziennie od 10 do 18,

poza sezonem (listopad-kwiecień): codziennie od 10 do 16. Cennik biletów 2024: Bilet normalny: 10 zł

Bilet ulgowy: 8 zł

Złotoryja jest najstarszym miastem w Polsce

Miasto Złotoryja zaczęło swoją historię dzięki bogatym zasobom złota w okolicy. Niemieccy górnicy przybyli tutaj, chcąc wydobyć ten cenny kruszec, więc założyli pierwszą osadę. Nadanie praw miejskich miało miejsce za sprawą Henryka I Brodatego. W XIV wieku zbudowano tu obronne mury z dwiema bramami: Dolną, zwaną także Legnicką (na północnym wschodzie), i Górną, zwaną Kowalską (na południowym zachodzie), a w XIII wieku miasto stało się ważnym centrum handlu solą i suknem. W XVI wieku powstał tu pierwszy browar.

Miasto do dziś zachowało swój średniowieczny urok, a w centrum znajdują się zabytkowe kamieniczki. W jednej z nich znajduje się Muzeum Złota. Szlachetny kruszec przywiódł niemieckich górników w rejony Złotoryi, której prawa miejskie nadano jeszcze przed 1211 rokiem. W niewielkim miasteczku nadal znajdziemy średniowieczne ślady w postaci murów miejskich i otaczających je wież Gazeta Wroclawska Piotr Krzyzanowski/Polska Pres Grupa

Figurka Matki Boskiej Bardzkiej jest najstarszą tego typu rzeźbą w Polsce

Matka Boża Bardzka to najstarsza drewniana rzeźba religijna w Polsce, powstała około 1011 roku. Ta figurka z lipowego drewna, mierząca niewiele ponad 43 cm, przedstawia Maryję z Dzieciątkiem, siedzącą na tronie i znajduje się w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie. Maryja trzyma w prawej ręce królewskie jabłko, a Dzieciątko na Jej kolanach, lewą rączką podtrzymuje księgę, a prawą wznosi w geście błogosławieństwa.

Matka Boża Bardzka słynie z tajemniczego uśmiechu, co sprawia, że często nazywana jest "Madonną uśmiechniętą". W górnej części figury znajduje się siedem rzędów lider, których znaczenie pozostaje tajemnicą nieodgadnioną do dziś. Niewielka figurka to najstarsza tego typu rzeźba w Polsce, która znajduje się w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie Dariusz Gdesz Bardo słynie z wielu atrakcji turystycznych. Co warto tam zobaczyć? Kalwarię na Bardziej Górze

Kaplicę Górską Matki Boskiej Płaczącej

Kamienny most na Nysie Kłodzkiej w Bardzie

Zabytkową zabudowę miasta

Ruchomą szopkę panoramiczną

Wieżę widokową na Kłodzkiej Górze

Źródło Maryi

Obryw skalny

Najwyżej położony ratusz w Polsce znajduje się w Boguszowie-Gorcach

Ratusz w Boguszowie-Gorcach to prawdziwa perełka historyczna, która góruje nad najstarszymi zakątkami miasta. Obiekt został wzniesiony w stylu barokowym w 1737 roku, a dzisiaj pełni funkcję siedziby samorządu. Jest najwyżej położonym zabytkowym ratuszem w Polsce - znajduje się na wysokości 592 m n.p.m.

Historia budowli sięga lat 1723-1731, kiedy to Christoph Köhler przygotował pierwsze plany architektoniczne. W 1789 roku do ratusza dołączono wieżę, a w 1813 roku dostawiono nowy szczyt. W 1900 roku budynek przeszedł generalny remont, a dziś jest wpisany do rejestru zabytków, gdzie wraz z rynkiem stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Ratusz wraz z zabytkowym rynkiem powstał w 1737 roku. Boguszów Gorce to miasto w powiecie wałbrzyskim, które słynie z licznych atrakcji powiatwalbrzyski.pl

Cieplice-Zdrój to najstarsze uzdrowisko w Polsce

Ta część Jeleniej Góry należy do najpiękniejszych i najstarszych w mieście. Obok uzdrowiska - najstarszego w Polsce możemy podziwiać także pałac Schaffgotschów oraz Park Norweski z zabytkowym pawilonem. To, co wyróżnia Cieplice-Zdrój, to moc lecznicza ich naturalnych wód termalnych. Te naturalne zasoby istnieją w tym miejscu już od przeszło 20 tysięcy lat, a temperatura wód, dochodząca nawet do 90 stopni Celsjusza, czyni je najbardziej gorącymi w Polsce. Cieplice-Zdrój to dziś część Jeleniej Góry znana ze swoich uzdrowiskowych właściwości. Ze zdrowotnego działania wód termalnych korzystają kuracjusze z całego kraju. Marcin Oliva Soto / Polskapresse

