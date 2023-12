Do endokrynologa na NFZ. Wrocławski szpital zatrudnił specjalistów. Ile trzeba czekać na wizytę? Monika Fajge

O długich kolejkach do endokrynologa krążą legendy. Na spotkanie ze specjalistą we Wrocławiu trzeba czekać długie... lata. Pojawiło się jednak "światełko w tunelu". Szpitalowi wojskowemu udało się zatrudnić nowych endokrynologów, co - jak informuje placówka - skróci czas oczekiwania na wizytę. Na kiedy możemy umówić się do endokrynologa we Wrocławiu? Sprawdziliśmy.