Dlaczego wielu drukarzy antykomunistycznego podziemia umarło na raka? (ZAGADKI, TAJEMNICE, SEKRETY)

Trudno w to uwierzyć, ale w czasach stanu wojennego, gdy milicja nieustannie tropiła podziemne drukarnie, gdy papier poddano ścisłej reglamentacji, gdy nie było mowy o kupieniu farby drukarskiej, powielacza, czy maszyny do pisania nielegalne wydawnictwa ukazywały się na terenie naszego kraju w ogromnych ilościach. W roku 1982 były to 954 tytuły. Jeśli chodzi o książki i broszury, to tylko w roku 1983 ukazało się 682 pozycje. Jak to było możliwe?

Według ostatnich badań na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką i sowiecką w latach 1939-45 wydano co najmniej 1075 książek i broszur w 1239 częściach (tomach, zeszytach). Nie można również zapominać o podziemnych czasopismach. Tylko pod okupacją sowiecką w latach 1939-41 ukazywało się co najmniej 40 tytułów. Ogółem do końca 1949 r. ukazało się około 300 tytułów, a apogeum antykomunistyczna działalność wydawnicza osiągnęła w latach 1945-46. Potem ta działalność zamarła.

Ożywienie w produkcji nielegalnych druków przyniósł rok 1968 – studencki marzec w kraju i agresja państw Układu Warszawskiego na Czechosłowację.